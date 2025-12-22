ಕೊಯ್ಲಿನ ವೇಳೆಗೆ ದರ ಕುಸಿತ: ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಆತಂಕ

<p><strong>ಕಳಸ</strong>: ಕಾಫಿ ಕೊಯ್ಲು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಧಾರಣೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಫಿ ಧಾರಣೆ ಈಗ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.</p>.<p>ಲಂಡನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೊಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಧಾರಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಟನ್ಗೆ 3,669 ಡಾಲರ್ಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ 1ಕೆ.ಜಿ ಕಾಫಿ ಬೇಳೆ ಬೆಲೆ ₹350ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹500 ರಷ್ಟು ಇತ್ತು.</p>.<p>ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ರೈತರು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಫಸಲನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ‘ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೇಗ ಕಾಫಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆವು. ಈ ವರ್ಷ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಕೊಯ್ಲಿನ ವೇಳೆಗೆ ದರ ಇಳಿದಿರುವುದು ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರ ನೂಜಿ ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿ ಫಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅದು ಧಾರಣೆ ಇಳಿಯಲು ಕಾರಣ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ರೊಬಸ್ಟಾ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ 2.9 ಕೋಟಿ ಚೀಲಗಳಷ್ಟು ಕಫಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 4 ವರ್ಷದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>‘ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಾಫಿ ಫಸಲು ಈ ವರ್ಷ ಶೇ 2ರಷ್ಟು ಏರಬಹುದು. ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿ ಫಸಲು ಶೇ 5ರಷ್ಟು ರೊಬಸ್ಟಾ ಇಳುವರಿ ಶೇ 11ರಷ್ಟು ಏರಬಹುದು’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಿ ಕೃಷಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಜಾಗತಿಕಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿಯಲಾರದು’ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತಜ್ಞರ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ನಡುವೆ, ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಾಫಿ ಒಣಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚೇತರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>