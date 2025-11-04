ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkamagaluru
ADVERTISEMENT

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಅಧಿಸೂಚಿತ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು; ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್‌ಐಟಿ
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:44 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
chikkamagaluru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT