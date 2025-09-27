ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶೃಂಗೇರಿ: ಶಾರದಾಂಬೆಗೆ ಗರುಡ ವಾಹನ ಅಲಂಕಾರ

ತಿರುನಲ್ವೇಲಿಯ ಆಯಿಕುಡಿ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವೃಂದದವರಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:06 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:06 IST
ಗರುಡವಾಹನ (ವೈಷ್ಣವೀ) ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದೆ‌
ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಠದ ಗುರುಗಳಾದ ವಿಧುಶೇಖರಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತುಂಗಾನದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
chikkamagaluruSringeri

