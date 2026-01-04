ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಆಲ್ದೂರು: ಬಾಂಗ್ಲಾ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮನವಿ

Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 5:14 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 5:14 IST
ಬಾಂಗ್ಲಾ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಹೋಬಳಿ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು
