ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಬೆರಟಿಕೆರೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ನನೆಗುದಿಗೆ?

ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:38 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:38 IST
ಸಮಿತಿಗೆ 10 ರೈತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಭೆ ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು
ಎಚ್.ಸಿ.ಕಲ್ಮರುಡಪ್ಪ, ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
chikkamagaluru

