ಚುರುಮುರಿ | ಓಟಿ ಹಬ್!

<p>'ಲೇಯ್ ನಮ್ ರಾಜಕೀಯದೋರಿಗೆಲ್ಲಾ ತಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶಾಕ್ ಆಗದೆ ಕಣ್ರಲಾ' ಎಂದ ಗುದ್ಲಿಂಗ ಹರಟೆಕಟ್ಟೇಲಿ!</p><p>'ಯಾಕ್ಲಾ? ಇನ್ನೂ ವೈಶಾಖನೇ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ! ವೈ ಮೈಶಾಖ?' ಕೇಳಿದ ಮಾಲಿಂಗ.</p><p>'ಅಯ್ಯೋ! ವೈಶಾಖ ಬರೋದಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್<br>ಮ್ಯಾಪು ದಾರಿತಪ್ಪಿ ಐ.ಟಿ ಹಬ್ಬು ವಿಶಾಖಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ'.</p><p>'ಯದಾ ಯದಾ ರಸ್ತೆ ಗಬ್ಬು ಭವತಿ, ತದಾ ತದಾ ಹಬ್ಬು ಗಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯೆಂತಿ' ಎಂದು ಹುಬ್ಬು ಹಾರಿಸಿದ ಕಲ್ಲೇಶಿ.</p><p>'ಇಂಗ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಕಣ್ಲಾ, ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಯಿಂದಲೇ ಆಂಧ್ರದೋರು 'ರಾಂಡಿ ರಾಂಡಿ' ಅಂತ ಕರೆದು ಹಬ್ ಬುಟ್ಟಿಗಾಕ್ಕಂಡವ್ರೆ ಅಂತ ಕಮಲದೋರು ಕೊಂಡಿ<br>ಬಿಚ್ಚಿಕಚ್ಚುತಾವ್ರಲ್ಲ'.</p><p>'ಅಂಗೂ ಇರ್ಬಹುದು, ಬೆಂಗಳೂರು ತುಂಬಾ ಗುಂಡಿ, ಕೊಚ್ಚೆ ಅಂತ ಪಿಚ್ಚೆ ಅದನ್ನ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು'.</p><p>'ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ಲಾ, ಇದ್ಕೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಸೊಪ್ಪು ಆಕಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಕೊಚ್ಚೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ! ನಮ್ ಗುಂಡಿ, ನಮ್ ಎಮ್ಮೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಒಂಥರಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರಾಂಡು ಕಣ್ಲಾ'.</p><p>'ಊ ಕಣ್ಲಾ, ಏನ್ ಪಿಚ್ಚೆ ಒಬ್ನೇನಾ ಇರೋದು? ಅಲನ್ ಮಸ್ಕ್ ಇಲ್ವಾ? ಮಸ್ಕಾ ಒಡ್ದು ಅವನನ್ನ ಕರ್ಕಂಡು ಬಂದ್ರಾಯ್ತು'.</p><p>'ಆದ್ರೂ 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಓಯ್ತಂತಲ್ಲ, ಅದ್ನೆಂಗ್ ಕರ್ಕಳಾದು?'.</p><p>'ಇಲ್ಲೇ ರಸ್ತೇಲೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಮಾಡ್ಬಹುದು!'</p><p>'ಹೌದು, ಅಂಗೇ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬತ್ತದೆ'.</p><p>'ಹಬ್ ಓದ್ರೆ ಓಯ್ತು ಬಿಡ್ರುಲಾ! ಇನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಪಬ್ ತೆಗುದ್ರಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬಾಚ್ಕಬೋದಲ್ಲ'.</p><p>'ಕುಡ್ದೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಕ್ಕೇ ಆಯ್ತದೆ. ಐಟಿ ಹಬ್ ಬದ್ಲು, ಓಟಿ (ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್) ಹಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ' ಎಂದ ಪರ್ಮೇಶಿ.</p><p>ಎಲ್ಲಾ ಗೊಳ್ಳನೆ ನಕ್ಕರು. </p>