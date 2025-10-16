ಮುಳಬಾಗಿಲು: ಚಿತ್ತ ಮಳೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಣಬೆಗಳು

<p><strong>ಮುಳಬಾಗಿಲು:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ತ ಮಳೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ಅಣಬೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. </p>.<p>ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ತ ಮಳೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಹುತ್ತಗಳ ಮೇಲೆ, ಪೊದೆ, ಏಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ ಕಾಲುವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಅಣಬೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ನಂಗಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎನ್.ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನರೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ತೋಟದ ಬಳಿಯ ಲಾಂಟಾನ ಗಿಡಗಳ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಣಬೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ನರೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಮನೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಣಬೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>