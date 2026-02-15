ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಿ: ಜ್ಞಾನ ಸಹಾದ್ರಿ ಶಂಕರಘಟ್ಟ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:41 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:41 IST
