ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
ಮೂಗ್ತಿಹಳ್ಳಿ–ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ: ಭೂಸ್ವಾಧೀನವೇ ತೊಡಕು

ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಲು ಭೂಮಾಲೀಕರಿಂದ ವಿಳಂಬ: ಎರಡು ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 2:53 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 2:53 IST
roadChikkamagalur

