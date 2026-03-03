ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮೂಡಿಗೆರೆ | ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೆರವು: ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಮಹಿಳೆ ಬದುಕು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:07 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:07 IST
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ಸರಾಸ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
Women Employmentchikkamagaluru

