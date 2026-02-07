ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkamagaluru
ADVERTISEMENT

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ | ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಿ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಗೇರುಬೈಲು ನಟರಾಜ್

ಗಡಿಗೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:35 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:35 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಗೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಗೇರುಬೈಲು ನಟರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಗೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಗೇರುಬೈಲು ನಟರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು
Chikkamagalur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT