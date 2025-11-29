ಶಿವಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ: ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p><strong>ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ:</strong> ‘ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಪೀಠ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ರಂಭಾಪುರಿ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಶಿಕಾರಿಪುರ ಕಡೇನಂದಿಹಳ್ಳಿ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠದವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ 171 ಕಿ.ಮೀ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಮಠ–ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕೇಳಿ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಗುರುಬಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ, ಮನೋವಾಂಚಿತ ಫಲ ಸಿದ್ಧಿಗೆ 171 ಕಿ.ಮೀ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠದ ಪೀಠಾರೋಹಣದ 118ನೇ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಂಚ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಲಿದೆ. ಪಂಚ ಪೀಠಾಧೀಶರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಶತಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದರ್ಶನಾಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಧರ್ಮಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯ ಹಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದ ಜೀವನದಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗಿ ಬಾಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚನ್ನಗಿರಿ ಕೇದಾರ ಶಿವಶಾಂತವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ರಂಭಾಪುರಿ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಪೀಠಾರೋಹಣದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಬಂದ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗದಗದ ಗುಳುಗುಳಿ ಋಷಿಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ಗೋವಿನಕೋವಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠದ ವಿವಿಧ ಶಾಖಾಮಠಗಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ವೀರಶೈವ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಚ್.ಎನ್. ರವಿಶಂಕರ್, ವೈ.ಎಸ್. ರವಿ, ಎನ್.ಎಂ. ಕಾರ್ತಿಕ್, ಎಂ.ಸಿ. ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>