ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ಅನಧಿಕೃತ ಆಟೊ ಓಡಾಟ

ಕೆಡಿಪಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ; ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದ ಆರ್‌ಟಿಒಗೆ ಶಾಸಕರಿಂದ ತರಾಟೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 6:12 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 6:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chitradurga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT