ಹಿರಿಯೂರು | ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ; ಜನರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ: ಈಚಘಟ್ಟ ಸಿದ್ಧವೀರಪ್ಪ

<p><strong>ಹಿರಿಯೂರು</strong>: 'ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ 2008 ರಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಜನರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಾರದು' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಈಚಘಟ್ಟ ಸಿದ್ಧವೀರಪ್ಪ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು. </p>