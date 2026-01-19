ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
ಅಗಲಿಕೆ ಬಳಿಕವೂ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಜೀವಂತ: ಸಂತಾಪ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 6:46 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 6:46 IST
ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗ-ಧರ್ಮದ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದರೂ ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು
ಎಚ್‌.ಆಂಜನೇಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ
