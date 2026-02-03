ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಇಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರೇ ಇಲ್ಲ!

ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದುಃಸ್ಥಿತಿ; ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ
ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ. ಆರ್
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:41 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:41 IST
ಕಳೆದ ವಾರ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜನ್ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ
ಡಾ.ಜಿ.ಪಿ.ರೇಣುಪ್ರಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
Chitradurgahospital

