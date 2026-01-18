ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 6:24 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 6:24 IST
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೀರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸಂಕ್ರಾತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು 
SchoolChitradugaMakar Sankrantiprogram

