ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಕಡಲೆ ದರ ಕುಸಿತ: ಕೋಟೆ ನಾಡಿನ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಕೋಟೆ ನಾಡಿನ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತದಿಂದಲೂ ಹಾನಿ...
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:31 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಡಲೆಕಾಳು ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ₹ 5845 ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 12 ಕಡೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದು ಕಡಲೆಕಾಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಕೆ.ಚೈತ್ರಾ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕಿ
FarmersChitradurga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT