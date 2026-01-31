ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ನಗರದೊಳಗೇ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಕಾರ್ಯ!

ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳು, ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 7:09 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 7:09 IST
ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. ನೇರವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು..
– ಎಸ್‌.ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ನಗರಸಭೆ
ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಸೊಳ್ಳೆ ನೊಣಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
– ಎನ್‌. ಮಹಾಂತೇಶ್‌, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ  
Waste ManagementChitradurga

