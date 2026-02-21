ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
chitradurga
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ ಹೂವು– ಹಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರಗಳು; ಸಚಿವ ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್‌ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:37 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:37 IST
ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಬಿ.ಎಲ್‌. ವೇಣು ಅವರ ಕೃತಿ ಕುರಿತು ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಲಾಕೃತಿ
ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೂ ಹರಿವಿನ ಕಲಾಕೃತಿ
ChitradurgaLalbagh

