ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್‌ ಜಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಸುಳ್ಳು ಸತ್ಯವಾಗಲ್ಲ: ಕೆ.ಎಸ್‌.ನವೀನ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:59 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:59 IST
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿತು.
ಕೆ.ಎಸ್‌.ನವೀನ್‌ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ
