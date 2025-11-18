ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್‌ಗಳು

ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಜಾಮ್‌, ಕಂಗಾಲಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:01 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:01 IST
Chitradurga

