ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ| ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬುಗಳು ಉದ್ಭವ

ಕೆ.ಪಿ.ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:39 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:39 IST
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೆಳಗೋಟೆ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳು
ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರೇ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ಉಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಸ್‌.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಚಳ್ಳಕೆರೆಯ ಗೊರಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಬ್ಬು
ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಮೇದೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುಗಳ ಮುಂದೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಸೃಷ್ಠಿಯಾಗಿವೆ. ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿಡಿದು ಸಂಚರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಕೆ.ಎಂ.ಜಗದೀಶ್ ನಿವಾಸಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
Quote - ನಗರಸಭೆಯವರು ಯಾರದ್ದೋ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ಡುಬ್ಬಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಕಡೆದ ಕಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಫಲಕ ಬಿಳಿಯ ಪಟ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಎಂ.ಓ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಪಿಎಂಸಿ
ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬು ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಇಂಡಿಯನ್‌ ರೋಡ್‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ (ಐಆರ್‌ಸಿ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಬ್ಬುಗಳು 17 ಮೀಟರ್‌ ಅಗಲ 3.7 ಮಿಟರ್ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 0.10 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳ ಚಕ್ರಗಳ ಅಗಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಉಬ್ಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಹಾಗೂ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಳ್ಳುವ ಬಣ್ಣ ಬಳಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಬಳಿದಿರಬೇಕು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ಯಾಟ್‌ ಐಗಳು ಇರಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬು ಹಾಕಿರುವ 40 ಮೀಟರ್‌ ಮೊದಲೇ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬು ಇದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಫಲಕ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು.
ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ?
ಐಆರ್‌ಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಉಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಚಿಕ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ವಾಹನ ಓಡಾಟದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ವಿಲೀನವಾಗುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ವೇಗದಿಂದ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಲೆವಲ್‌ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರ ತೀವ್ರ ತಿರುವು ಇರುವ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸದಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗಂಟೆಗೆ 25 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಹುದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಉಬ್ಬುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.
