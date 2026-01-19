ಸಿರಿಗೆರೆ: ‘ಕೈ’ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆ

<p><strong>ಸಿರಿಗೆರೆ</strong>: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಲಿಂಗವ್ವನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬೆನ್ನೂರು ಗೌಡ್ರ ಜಿ.ಬಿ. ತೀರ್ಥಪ್ಪ ಅವರು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಎಂ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಿತು. </p>.<p>ಸಿರಿಗೆರೆ ಸಮೀಪದ ಲಿಂಗವ್ವನಾಗತಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ₹2 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಎಂ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಂತರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು. </p>.<p>‘ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಚಿವರೂ ಅಲ್ಲದ ಎಂ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅನುದಾನ ತಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಅನುದಾನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ’ ಎಂದರು. </p>.<p>ಚಿಕ್ಕಬೆನ್ನೂರು ತೀರ್ಥಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ‘ನಾನು ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಚಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ, ಜನರೊಡನಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಿರುವೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p>ಶಾಸಕ ಎಂ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜನರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪರ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಸಂಪನ್ನತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p>‘ಲಿಂಗವ್ವನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದ ಭರಮಸಾಗರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾದಾಗ ಊರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p>ಭರಮಸಾಗರ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಟಿ.ಬಸವರಾಜ್, ಶೈಲೇಶ್ಕುಮಾರ್, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಮೋಹನ್ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ರಾಜಣ್ಣ, ಹರೀಶ್, ಕುಬೇರಪ್ಪ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ, ಮೌನೇಶ್, ಬಸಣ್ಣ, ಕಣುಮಪ್ಪ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಎಚ್.ಜಗದೀಶ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>