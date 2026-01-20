ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಗಾಂಧಿ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ‘ಜಿ ರಾಮ್‌ ಜಿ’ ರದ್ದಾಗಲಿ

ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಖಂಡನೆ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 6:10 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 6:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chitradurga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT