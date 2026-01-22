ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಪತಿಯ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ: ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೇ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ!

ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಡವಟ್ಟು...
ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 6:07 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 6:07 IST
