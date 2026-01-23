ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ‘ಪ್ರೀತಿಯ’ ಪಾರಿವಾಳ ಹಾರಿ ಬಂತೊ ಗೆಳೆಯಾ!

21 ದಿನದಲ್ಲಿ 900 ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಿ‌ ತವರಿಗೆ ಮರಳಿದ ಪಕ್ಷಿ
ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 7:00 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 7:00 IST
