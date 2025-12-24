ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಕೈಹಿಡಿದ ಎಲೆಕೋಸು ಕೃಷಿ

ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಕೆ; ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹20 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ
ಸಂತೋಷ್ ಎಚ್.ಡಿ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:39 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:39 IST
ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಜಮೀನಿನ ಎಲೆಕೋಸನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಖರೀದಿಸಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವುದು
ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಜಮೀನಿನ ಎಲೆಕೋಸನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಖರೀದಿಸಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವುದು
ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಎಲೆಕೋಸು
ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಎಲೆಕೋಸು
Chitradurga

