ಕೆಂಚಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ ಇಂದು

<p><strong>ಹೊಸದುರ್ಗ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಸೂಜಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶಕ್ತಿದೇವತೆ ಕೆಂಚಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯ ರಥೋತ್ಸವ ಜ. 30ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜ. 26ರಿಂದಲೂ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 26ರಂದು ಗಂಗಾಪೂಜೆ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನೇರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>27 ಹಾಗೂ 28ರಂದು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ, ಪೂಜೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ವಯ ನೇರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. 29 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಜ. 29 ರ ರಾತ್ರಿ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಉಡುಗೆ, ಬಾನದ ಸೇವೆ, ಪಾನಕದ ಸೇವೆ, ಚೋಮನ ಕುಣಿತದೊಂದಿಗೆ ಸೂಜಿಕಲ್, ಗರಗ ಹಾಗೂ ತಂಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಘಟೆಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಜ. 30ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಥೋತ್ಸವ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಥೋತ್ಸವದ ನಂತರ ಚಂದ್ರಮಂಡಲೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>