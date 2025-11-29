ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಿರಿಯೂರು | ರೈತ, ಜನರ ಹಿತ ಮರೆತ ಸರ್ಕಾರ: ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:15 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:15 IST
ಕಬ್ಬು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಕಡಲೆ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು
ಕೆ.ಅಭಿನಂದನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ
