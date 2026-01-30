<p><strong>ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ: </strong>ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ ಶಾಲೆಯ ಯುಕೆಜಿ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಲಿಹಾರಿಕಾ ಆರ್.ದೇವರಮನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಲಿಹಾರಿಕಾ ಕೇವಲ 33 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೋಲಿಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಸರತ್ತಿನ ಆಟ ಆಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಬೈನ್ವಿಟಾ ಎಂಬುದು ರಂದ್ರಗಳಿರುವ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಡುವ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಟವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಗೋಲಿಯು ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಆ ಗೋಲಿಯನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಆಟವಾಗಿದೆ. ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗೋಲಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಕಿ ಲಿಹಾರಿಕ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು 33 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>