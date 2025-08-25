ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ಕರುನಾಡು– ಆಂಧ್ರ ಭಕ್ತರ ಬೆಸೆಯುವ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ

ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮಾರಮ್ಮ; ಗೌರಸಮುದ್ರ, ತುಂಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ
ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:19 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:19 IST
ಮಾರಮ್ಮದೇವಿ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ 
ತುಂಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾರಮ್ಮದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ 
