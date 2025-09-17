ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಧರ್ಮಪುರ | ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ರೋಗಬಾಧೆ: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ರೈತರು

ವಿ.ವೀರಣ್ಣ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:52 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:52 IST
ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದರೂ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೂಲಿ ನೀಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ಜಮೀನಿಗೆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಲು ಬಿಡುವುದು ಲೇಸು
ಎಂ.ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ರೈತ ಶ್ರವಣಗೆರೆ
ಬಿಡದೇ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ ರೋಗಬಾಧೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಬಹುದು
ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
