ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಿಡಿಒಗಳಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್‌ ‘ಬಿ’ಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ

ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್‌ ನಡಿಗೇರಿ ಆಗ್ರಹ; ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:46 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:46 IST
ಸರ್ಕಾರದ 43 ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವವರು ಪಿಡಿಒಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಎರಡು ಕೋಟಿವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಹುದ್ದೆ ಇದಾಗಿದೆ.
– ಉಸ್ಮಾನ್‌ ನದಾಫ್‌, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
Chitradurga

