ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
chitradurga
ಶರಣರ ವಚನ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನಿಜವಾದ ತೃಪ್ತಿ: ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:02 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:02 IST
ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಎಂದರೇನು ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
–ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ತರಳಬಾಳು ಬೃಹನ್ಮಠ  
ಶಿವಶರಣರ ಅನುಭಾವದ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಓದಿದರಷ್ಟೇ ಸಾಲದು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
–ದಯಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಂಪಿ ಹೇಮಕೂಟ ಗಾಯತ್ರಿ ಪೀಠ
ChitradurgaShivakumar Shivacharya Swamiji

