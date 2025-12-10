ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictdakshina kannada
436 ಸೂಕ್ಷ್ಮ, 97 ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಗಟ್ಟೆ

ಕಾಸರಗೋಡು: ಡಿ.11ರಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ನಾಳೆ
ವೀಜಿ ಕಾಸರಗೋಡು
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:29 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:29 IST
Dakshina Kannada

