ಬಜಪೆ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ಇಂದು

<p><strong>ಮೂಲ್ಕಿ:</strong> ಬಜಪೆ ಹಾಗೂ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಥಮ ಅವಧಿಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಡಿ.21ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಬಜಪೆಯ 19 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ 59, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ 18 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ 42 ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಒಟ್ಟು 33 ಸಾವಿರ ಮತದಾರರು ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಜಪೆಯಲ್ಲಿ 19 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ, ಇಬ್ಬರು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ೮ ಮಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 19 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ 152 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಯಲ್ಲಿ 18 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕರಿ, ಸಹಾಯಕ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ತಲಾ 8 ಮಂದಿಯಂತೆ 144 ಮಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬಜಪೆಯ 18ನೇ ವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ 400 ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡೂ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಎಸಿಪಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಎಸ್ಐ, ಎಎಸ್ಐ, 44 ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 1 ಮೀಸಲು ವ್ಯಾನ್ ಸಹಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಎಫ್, ಸಿಎಆರ್ ಹಾಗೂ ಮೂಲ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಥ ಸಂಚಲನ ನಡೆಸಿ ಭದ್ರತೆಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಜಪೆ ಹಾಗೂ ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಬಜಪೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಮೆನ್ನಬೆಟ್ಟು, ಕಟೀಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ 2021ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>