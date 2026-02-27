ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Homedistrictdakshina kannada

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ | ರಕ್ತದಾನ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠದಾನ: ಡಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾವ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:10 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:10 IST
ಬೃಹತ್ ರಕ್ತದಾನ  ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ರೋಟರಿ ಕ್ಯಾಂಪುಕೋ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಂಟರ್ನ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ| ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.           
DakshinaKannada

