ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಆನೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಶೀಘ್ರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ

ಪಿಲಿಕುಳದ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್‌ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭ: ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯ ಹಕ್ಕಿಪ್ರಿಯರ ಕಲರವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 7:32 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 7:32 IST
ಮಂಗಳೂರಿನ ಕದ್ರಿ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಶಾಸಕರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
Dakshina Kannada

