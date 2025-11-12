<p><strong>ಮಂಗಳೂರು:</strong> ರಾಸಾಯನಿಕ ಆವಿಯ ಶೇಖರಣೆ (ಸಿವಿಡಿ) ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನಕಲಿ ವಜ್ರದ ಹರಳನ್ನು ಜೆಮೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕದ (ಜಿಐಎ) ನಕಲಿ ರಶೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಸಲಿ ಎಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ವಂಚಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಕಲಿ ನಗರ ಉತ್ತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಅ.7ರಂದು ಆರೋಪಿ ಅಶ್ರಫ್ ಎಂಬಾತ ನನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 3 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ವಜ್ರದ ಹರಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ₹ 18 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಅ.14ರಂದು ಅಶ್ರಫ್ ತನ್ನ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿ ಮೆಹಬೂಬ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾದರರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಮೆಹಬೂಬ್ 2 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ವಜ್ರದ ಹರಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ₹ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಅವುಗಳ ನೈಜ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಜಿಐಎ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಹರಳುಗಳ ನೈಜತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಆ ವಜ್ರದ ಹರಳುಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನಕಲಿ ವಜ್ರ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜಿಐಎ ರಶೀದಿಯೂ ನಕಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು’ ಎಂದು ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ ಎಂಬವರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>