ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಶೋಧನೆ | ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಲಿ: ವೆಂಕಟೇಶ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಗಣನೆ, ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು: ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:15 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:15 IST
ಧಾರವಾಡದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು
Dakshina Kannada

