ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಕ್ರಮ: ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್

2024–25ರಲ್ಲಿ ₹ 87.13 ಕೋಟಿ ವರಮಾನ ಕೊರತೆ; ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೋರಿದ ಮೆಸ್ಕಾಂ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:50 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:50 IST
Dakshina Kannada

