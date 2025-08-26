ಮಂಗಳವಾರ, 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಕುದ್ರೋಳಿ | ಮಕ್ಕಳ ದಸರಾ; ಅಸಾಮಾನ್ಯ ನಾರಿ ಸನ್ಮಾನ

ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ‘ಕಿನ್ನಿಪಿಲಿ’ ಕುಣಿತ; ರುದ್ರತಾಂಡವಕ್ಕೆ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:20 IST
Last Updated : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:20 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Dakshina Kannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT