<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದು ಅವರನ್ನು ಚೈನ್ಲಿಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ. </p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮುಳಿಯ, 'ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಒದಗಿಸಿ, ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ₹ 51 ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಚೈನ್ಲಿಂಕ್ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ತರಬೇತಿ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣದಲ್ಲಿ ತಲಾ ₹ 11 ಸಾವಿರವನ್ನು ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕದ್ರಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂತ್ರಸ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಮ್ಯಾ, 'ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 30 ಸಾವಿರದ ಉದ್ಯೊಗ ನೀಡುವ ಆಮಿಷವನ್ನು ನಂಬಿ ನಾನು 2025ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆ. ಮೊದಲು ₹11 ಸಾವಿರ ಹಣ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೂರು ದಿನದ ತರಬೇತಿಗೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡರು. ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೆಳೆದು, ಚೈನ್ಲಿಂಕ್ ಸ್ಕೀಂಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ₹ 40 ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಹಣ ಬೇಕೆಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ₹ 40 ಸಾವಿರ ಪಡೆದು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'₹ 40 ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೀರೆ, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆ, ಬೆಲೆಯೂ ದುಬಾರಿ. ಆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಮೋಸಹೋಗಿದ್ದು ತಿಳಿಯಿತು. ಉತ್ಪನ್ನ ಮರಳಿಸುವೆ, ನನ್ನ ಹಣ ವಾಪಾಸ್ ನೀಡಿ ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನನ್ನ ಹಣ ಮರಳಿಸಿದರು' ಎಂದು ಆಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ಟೀನ್ ಮಿನೇಜಸ್,'ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಚೈನ್ಲಿಂಕ್ ವಂಚನೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬೀಳದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು. </p>.<p>ಸಂತ್ರಸ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹಸ್ತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವಂಚಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. </p>.<p>ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಿಂಚನಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಖಂಡ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಕೆ., ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಂಧೂ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>