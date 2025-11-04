ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಗಳೂರು: ಕಾಲುವೆಯೇ ಕಂಟಕ; ವಾಸನೆಯ ಸಂಕಟ

ತೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಸ, ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಆಗ್ರಹ
ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:32 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:32 IST
ಚರಂಡಿ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಪೈಪ್‌ಗಳು
ಧರ್ಮಣ ನಾಯ್ಕ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತೋಡಿಗೆ ಕಸ ಎಸೆಯುವುದರಿಂದ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿ. ಧರ್ಮಣ ನಾಯ್ಕ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಮತ್ತು ಫಳ್ನೀರ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
