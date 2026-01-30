ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇಗದ ಓಟಗಾರ

<p><strong>ಪುತ್ತೂರು</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಟಿ-ಚನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಳ ಎದುರಿನ ದೇವರಮಾರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕೋಟಿ ಚನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇಗದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ನಾರಾಳುಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರ ಕುಟ್ಟಿ-ಕಾಲೆ ಕೋಣಗಳ ಜೋಡಿ ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಠಿಸಿವೆ. ಈ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದ 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಉಡುಪಿ ಪಡುಸಾಂತೂರಿನ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಕಂಬಳ ಕರೆಯ ವೇಗದ ಓಟಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರ ಕುಟ್ಟಿ-ಕಾಲೆ ಕೋಣಗಳು 125 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕರೆಯನ್ನು 10.65 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿವೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ 100 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು 8.52 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದಂತಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ರಾಮ-ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಗಾಂಧಿಮೈದಾನ ಸಂತು ಮತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಕೋಣಗಳು 125 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು 10.87 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ 100 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಆ ಕೋಣಗಳು 8.69 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದಂತಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದ ಕುಂದ ಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವೇಗದ ಓಟಗಾರನಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>2021ರಲ್ಲಿ ಕಕ್ಯಪದವು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮಾಳ ಪುಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಿಜಾರ್ ಅಪ್ಪಿ ಕೋಣಗಳು 125 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು 10.95 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ 100 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು 8.76 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದ ಈ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಅವರು ಕಂಬಳದ ವೇಗದ ಓಟಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. </p>.<p>ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರು ಉಡುಪಿಯ ಪಡುಸಾಂತೂರಿನ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ರಂಜನಿ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕುತ್ತಿರುವ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದ ಅನುಭವವೇ ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>