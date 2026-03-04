ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada

ಪುತ್ತೂರು | ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:13 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:13 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Dakshina KannadaPuttur
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT