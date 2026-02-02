ಸೋಮವಾರ, 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ನ್ಯಾಪ್‌ಕಿನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ: ಸುಡದಿರಲಿ ಭೂಮಿ ಒಡಲು

ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ
Published : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:02 IST
Last Updated : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:02 IST
ರೆಡ್‌ಕ್ರಾಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯಂತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ
ಮಮತಾ ಎ. , ಕಾವೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ
ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಕಪ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಿಂದಿಯಾ ನಾಯಕ್,>ಬಿಸಿಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ
Napkin Padwaste

