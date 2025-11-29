<p><strong>ಉಳ್ಳಾಲ:</strong> ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2025ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ದುರಂತ ಪ್ರಕರಣದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸುರತ್ಕಲ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ (ಎನ್ಐಟಿಕೆ)ದ ತಜ್ಞರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟು, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪೀಡಿತ ಕುಟುಂಬದ ಮನವಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರದಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಒತ್ತಡದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಪ್ರಕರಣದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನರ್ವಡೆ ವಿನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಭಾರಿ ಅವರು ಎನ್ಐಟಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ‘ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ವರದಿ’ಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯೇ ಕಾರಣ– ಆರೋಪ: ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ 70 ಅಡಿ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅನುಮೋದನೆಯಡಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಗೆದಿದ್ದರು. ಗುಡ್ಡದ ತಳದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸದೆ ಇದ್ದುದು ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಮಣ್ಣು ಒಡೆದು ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ.</p>.<p>ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಘಟನೆಯ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ವರದಿ ಗಮನಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ವರದಿ ಕೋರಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎನ್ಐಟಿಕೆ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ, ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪ್ಪುಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ವರದಿಯು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರತರಲಿ ಎಂಬುದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬದವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ.</p>.Mangaluru Rains | ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆರೋಪ: ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>