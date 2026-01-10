ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಕೆಯ್ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಉಪಟಳ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 7:32 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 7:32 IST
ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುಕೋಣಗಳು ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿರುವುದು
